ВСУ опозорились, пытаясь выдать собственные запрещённые мины за «оружие террористов»

06.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Подразделения ВСУ в так называемой зоне ООС, пытаясь обвинить защитников Донбасса в использовании запрещённого вооружения, провели перед наблюдателями из ОБСЕ фейковое разминирование прифронтовых участков местности.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В связи с продолжающимися случаями подрыва военнослужащих ВСУ на собственных минах, командование ОТГ «Север» организовало проведение показного разминирования участков на подконтрольной Украине территории.

При этом, в зоне ответственности 30 омбр ВСУ, сотрудники 74 Центр ИПсО приступили к подготовке видео-материалов о принадлежности, якобы найденных при разминировании боеприпасов, подразделениям Народной милиции Республики», – говорится в сообщении.

Представитель Народной милиции напомнил, что Миссия ОБСЕ неоднократно отмечала наличие в подразделениях ВСУ ящиков с запрещенными международными конвенциями противопехотными минами, таких как ПМН-2, которые не имеют механизмов самоликвидации и подлежат разминированию только методом подрыва.

«Один из таких, наспех подготовленных фейков, опубликован на сайте прокуратуры Луганской области и демонстрирует обнаружение в районе Золотого-4 запрещенных мин ПМН-2, якобы установленных военнослужащими НМ зимой 2020 года. На представленных фото видно, как трое сотрудников прокуратуры бесстрашно перекладывают «не извлекаемые» мины в картонную коробку, при этом номер партии не демонстрируется, да и мины являются абсолютно чистыми, что не скажешь о пролежавших полгода в земле смертоносных украинских боеприпасах.

Подобными «находками» украинское командование рассчитывает убедить Миссию ОБСЕ и население в якобы активном разминировании подконтрольных территорий и переложить на НМ ответственность, за небоевые потери среди подчиненных», – добавили в ведомстве.

В НМ ЛНР призвали жителей прифронтовых районов Украины быть внимательными и осторожными, так как подразделения ВСУ продолжают устанавливать запрещенные Оттавской конвенцией мины, активно применяя их у линии соприкосновения.