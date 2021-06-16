ВСУ открыли снайперский огонь по позициям ЛНР, есть потери

16.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Трое защитников ЛНР получили ранения от снайперского огня на тех же позициях, где в прошлую пятницу украинская ДРГ зверски убила пятерых бойцов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На той же позиции. Три – «300» от снайперского огня», – написал военкор.

Также инцидент прокомментировал писатель и блогер, бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский.

«Опять нехорошие новости из «Призрака». Есть раненые. Убитых нет. Когда военное руководство займётся решением реальных боевых проблем, а не показухой и фотоотчётами?» – возмутился Татарский.

Отметим, информации на официальных ресурсах Народной милиции ЛНР на данный момент нет.