16.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУ открыли снайперский огонь по позициям ЛНР, есть потери

Новости УкраиныТрое защитников ЛНР получили ранения от снайперского огня на тех же позициях, где в...

Трое защитников ЛНР получили ранения от снайперского огня на тех же позициях, где в прошлую пятницу украинская ДРГ зверски убила пятерых бойцов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На той же позиции. Три – «300» от снайперского огня», – написал военкор.

Также инцидент прокомментировал писатель и блогер, бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский.

«Опять нехорошие новости из «Призрака». Есть раненые. Убитых нет. Когда военное руководство займётся решением реальных боевых проблем, а не показухой и фотоотчётами?» – возмутился Татарский.

Отметим, информации на официальных ресурсах Народной милиции ЛНР на данный момент нет.


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