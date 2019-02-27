ВСУ открыли стрельбу по сотруднику Донецкой фильтровальной станции

27.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные открыли стрельбу по работнику Донецкой фильтровальной станции, находящейся в прямой видимости позиций ВСУ.

Об этом сообщает на официальном Telegram-канале Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 11:30 вооруженные формирования открыли огонь из стрелкового оружия по сотруднику Донецкой фильтровальной станции, который в этот момент шел по территории объекта вблизи цеха хлорирования с северной стороны.

Услышав выстрелы и свист пуль, сотрудник станции упал на землю и спрятался за обочину. После окончания обстрела покинул место происшествия и вернулся в цех. К счастью, сотрудник не пострадал», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что несмотря на данные украинской стороной письменные гарантии на соблюдение устойчивого режима прекращения огня для безопасного проезда персонала и перемещения грузов в районе ДФС, украинская армия продолжает целенаправленно подвергать опасности жизни работающих там сотрудников.

Напомним, накануне украинские военные обстреляли из гранатомёта машину с представителями ДНР в СЦКК вблизи Донецкой фильтровальной станции.