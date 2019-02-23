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23.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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ВСУ обстреляли машину с представителями ДНР

Украинские военнослужащие обстреляли из гранатомёта машину с представителями ДНР в  Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под гранатометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попал автомобиль оперативной группы представительства ДНР в СЦКК вблизи Донецкой фильтровальной станции, следующий для встречи представителей международных правозащитных комиссий, прибывших в ДНР с официальным визитом.

Украинская сторона в СЦКК была заранее уведомлена о данном мероприятии и взяла на себя обязательства по предоставлению гарантии безопасности», – отметил Даниил Безсонов.

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