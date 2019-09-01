ВСУ перебрасывают из мест хранения к линии фронта запрещенную технику

01.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения большого количества отведённого тяжёлого вооружения и техники ВСУ, а также минирование местности вблизи населённых пунктов Донбасса.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международными наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ было зафиксировано отсутствие в местах размещения отведенного тяжёлого вооружения в подконтрольных украинскому правительству районах Луганской области, а именно, 18 танков Т-72, 6 самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 7 120-мм минометов «Молот» и 6 100-мм противотанковых пушек «Рапира», – рассказал он.

Осадчий также отметил, что ВСУ продолжают проводить минирование местности в районе Счастья.

«Разведкой НМ ЛНР были отмечены выходы сапёрных групп противника, проводящих минирование местности в районе населённого пункта Счастье, а также автодороги вблизи моста населённого пункта Счастье с использованием противотанковых мин ТМ-62. При установке минно-взрывных заграждений украинские военные не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей», – сообщил представитель оборонного ведомства.

По его мнению, подобное хаотичное минирование местности представляет прямую угрозу жизни мирных жителей, а также сотрудников СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в данных районах.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные спрятали реактивную систему залпового огня «Град» в жилых кварталах рядом со школой в одном из населённых пунктов подконтрольной территории Луганщины.