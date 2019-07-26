26.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ перебрасывают в Донбасс личный состав под видом учебных сборов

В украинской армии под видом мобилизационных сборов резервистов проводится отбор военнослужащих для доукомплектования личным составом подразделений в зоне «ООС» на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с недостаточной укомплектованностью подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады командованием десантно-штурмовых войск принято решение под видом мобилизационных сборов провести мероприятия по отбору кандидатов на доукомплектование бригады», – рассказал он.

По информации представителя оборонного ведомства, в Житомирской области началась подготовка отдельных специальностей личного состава оперативного резерва первой очереди для доукомплектования 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады, укомплектованность которой не превышает 68%.

Осадчий также добавил, что в связи с нехваткой средств, обусловленной высоким уровнем коррупции, так называемые резервисты не обеспечены даже самым необходимым: военной формой одежды, имуществом и снаряжением.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал, что несмотря на объявленное перемирие, украинская армия в Донбассе проводит масштабные учения наступательного характера.

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