18.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинское военное руководство разместило тяжёлую артиллерию вблизи линии соприкосновения, опубликовав в открытом доступе доказательства нарушения Минских соглашений.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Соответствующую реакцию вызывал опубликованный Штабом «ООС» на странице в соцсети Facebook видеосюжет о том, что командующий военной операцией генерал-лейтенант Сергей Наев провёл проверку одного из артиллерийских подразделений у линии соприкосновения в районе Светлодарской дуги. На кадрах видно, как украинские военные ведут огонь из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных гаубиц «Гиацинт-Б».

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что военно-политическое руководство Украины, размещая у линии соприкосновения артиллерию и публикуя данный факт в официальных источниках, в очередной раз подтверждает свои намерения по силовому решению конфликта в Донбассе, а также нежелание реализовывать Минские соглашения.

«Более того, в опубликованном видеоматериале показаны буксируемые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм, которые даже в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 16 февраля указаны как отсутствующие в местах отвода», – заявил Андрей Марочко.

Напомним, ранее в Штабе «ООС» сообщали, что украинское военные провели в Азовском море учения по отражению «вражеских атак российских кораблей».