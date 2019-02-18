//exit;
18.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

ВСУ перебросили тяжелую артиллерию к границам ЛНР

Украинское военное руководство разместило тяжёлую артиллерию вблизи линии соприкосновения, опубликовав в открытом доступе доказательства нарушения Минских соглашений.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Соответствующую реакцию вызывал опубликованный Штабом «ООС» на странице в соцсети Facebook видеосюжет о том, что командующий военной операцией генерал-лейтенант Сергей Наев провёл проверку одного из артиллерийских подразделений у линии соприкосновения в районе Светлодарской дуги. На кадрах видно, как украинские военные ведут огонь из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных гаубиц «Гиацинт-Б».

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что военно-политическое руководство Украины, размещая у линии соприкосновения артиллерию и публикуя данный факт в официальных источниках, в очередной раз подтверждает свои намерения по силовому решению конфликта в Донбассе, а также нежелание реализовывать Минские соглашения.

«Более того, в опубликованном видеоматериале показаны буксируемые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм, которые даже в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 16 февраля указаны как отсутствующие в местах отвода», – заявил Андрей Марочко.

Напомним, ранее в Штабе «ООС» сообщали, что украинское военные провели в Азовском море учения по отражению «вражеских атак российских кораблей».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть