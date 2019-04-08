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08.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ под видом ротации вывозят из Донбасса награбленное имущество

Украинская армия, прикрываясь проведением ротационных мероприятий, скрывает от наблюдателей ОБСЕ вывоз награбленного в зоне «ООС» гражданского имущества.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведка НМ ДНР продолжает фиксировать проведение ротационных мероприятий 58-й мотопехотной бригады, убывающей в пункт постоянной дислокации в город Конотоп Сумской области. В этой связи, на железнодорожной станции в городе Константиновка в течении нескольких дней фиксируется погрузка техники и личного состава бригады», – сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что попытки зафиксировать погрузку техники со стороны ОБСЕ заканчиваются неудачей по причине того, что командование бригады отдало указание о запрете проведения фото и видео документирования данных мероприятий сотрудниками Миссии.

«Казалось бы, что обычные ротационные мероприятия не должны быть строго засекречены, однако у командира бригады Драпатого есть все основания для придания мероприятиям по убытию бригады грифа секретности для сотрудников ОБСЕ. По имеющейся информации, причинами такой скрытности является: во-первых, сокрытие от ОБСЕ реального количества вывозимого запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники, число которого отличается от списка, предоставленного командованием ВФУ для отвода в места хранения в соответствии с договорённостями. И во-вторых, скрыть от общественности последствия своих «подвигов» в зоне «ООС», а именно вывоз сельскохозяйственной техники, гражданского автотранспорта, а также других материальных средств, простыми словами результаты мародерства», – рассказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об инциденте, когда украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забили до смерти пожилого жителя поселка Новотошковское Попаснянского района на Луганщине за то, что мужчина отказался отдать им свой мотороллер.

 

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