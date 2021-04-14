Подпишись на рассылку
14.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Просмотров:

ВСУ погнали на убой со старой и небоеспособной техникой

Новости Украины

Высокопоставленные офицеры украинской армии считают, что ВСУ совершенно не готовы к войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил заявил один из организаторов Антимайдана в Запорожье, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов, покинувший Украину под угрозой политических преследований.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ситуация в частях ВСУ очень тревожная, потому что люди прекрасно понимают, что их готовят на убой. Там есть люди, которых я знал еще до войны, мы разговариваем. Они не хотят воевать, прекрасно понимая содержание этой войны. Но что они могут сделать? Есть приказ, они давали присягу… Не важно, что они давали присягу народу Украины, а народ Украины последние 7 лет находится в условиях оккупации, истребления и уничтожения», – сказал Рогов.

«Это высокопоставленные офицеры, – уточнил он о своих собеседниках в ВСУ. – По их словам, сейчас практически всех выгнали на передовую со старой техникой, зачастую ржавой и небоеспособной. В ответ на обращения офиса президента Зеленского дать оценку состояния армии, они писали свои заключения, что армия не готова к войне, и эта война для нее не будет успешной. Но никто их не слышит и записок их не читает. Я этим людям верю».

Как сообщал «ПолитНавигатор», один из главных украинских «ястребов» заявил, что ВСУ совершенно не готовы к войне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть