ВСУ погнали на убой со старой и небоеспособной техникой

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Высокопоставленные офицеры украинской армии считают, что ВСУ совершенно не готовы к войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил заявил один из организаторов Антимайдана в Запорожье, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов, покинувший Украину под угрозой политических преследований.

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«Ситуация в частях ВСУ очень тревожная, потому что люди прекрасно понимают, что их готовят на убой. Там есть люди, которых я знал еще до войны, мы разговариваем. Они не хотят воевать, прекрасно понимая содержание этой войны. Но что они могут сделать? Есть приказ, они давали присягу… Не важно, что они давали присягу народу Украины, а народ Украины последние 7 лет находится в условиях оккупации, истребления и уничтожения», – сказал Рогов.

«Это высокопоставленные офицеры, – уточнил он о своих собеседниках в ВСУ. – По их словам, сейчас практически всех выгнали на передовую со старой техникой, зачастую ржавой и небоеспособной. В ответ на обращения офиса президента Зеленского дать оценку состояния армии, они писали свои заключения, что армия не готова к войне, и эта война для нее не будет успешной. Но никто их не слышит и записок их не читает. Я этим людям верю».

Как сообщал «ПолитНавигатор», один из главных украинских «ястребов» заявил, что ВСУ совершенно не готовы к войне.