Турчинов причитает: Все пропало! Украинская армия не готова к войне

13.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия совершенно не готова к широкомасштабным боевым действиям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, экс-врио президента Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, у Украины нет ни нужного количества вооружения, ни боеприпасов, ни топлива.

«Ни одной «Стугны» – это один из лучших противотанковых ракетных комплексов, не было за два года закуплено. Извините, показывали, я видел сюжет, когда остановлена фактически работа многих предприятий в частности, ведущего нашего бронетанкового завода имени Малышева…

Завод остановился, то есть отсутствует государственный заказ. Единственный танк к параду они готовят «Оплот» – ну чисто, чтобы он смог проехать. Вот это наш ответ на те угрозы, о которых идет речь. Ну и элементарные вещи – перед любой угрозой создается стратегический резерв на случай противостояния. Снова «зеро», никаких потуг в этом направлении нет.

Более того, я читал информацию, говорится, что у нас в 1-м квартале закуплено топлива вместо того, чтобы на два миллиарда закупить, где-то около 80 миллионов. Причем, это талоны для руководства Министерства обороны и Генерального штаба. То есть это означает, что стратегические резервы не создаются.

У нас остановлено собственное производство, которое мы с такими тяжелыми усилиями создавали в 16-17 годах, остановили производство собственных боеприпасов, собственных снарядов. А у нас те остатки, которые остались от Советского Союза, они же небезграничны. По некоторым номенклатурам боеприпасов у нас их количество на неделю ведения активных боевых действий. Это недопустимо. Вот об этом нужно говорить», – заявил Турчинов.