ВСУ получили приказ глушить беспилотники ОБСЕ в Донбассе

19.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Вооружённым силам Украины отдан приказ применять против всех беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ в зоне «ООС» средства радиоэлектронной борьбы.

Такую информацию озвучил сегодня в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что украинские военные продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ в Донбассе.

«По данным разведки ДНР, 15 января, во все подчиненные бригады Наевым отданы распоряжения на применение средств РЭБ для подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов Миссии. Цель этих действий – недопущение вскрытия наблюдателями ОБСЕ запрещенного Минскими договоренностями украинского вооружения, стянутого к линии соприкосновения», – сообщил Басурин.

Он также добавил, что блокирование беспилотников ОБСЕ отражено и в официальных отчетах Миссии.

«В зоне ответственности 58-й мотопехотной, 72-й и 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Константиновка, Заря, Часов Яр и Артёмовск, действуют мобильные группы радиоэлектронной борьбы противника, оснащенные комплексами «Буковель-АD», с помощью которых украинские военные целенаправленно препятствуют работе Миссии ОБСЕ», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее произошел инцидент с пропажей беспилотника ОБСЕ, следы которого позже были обнаружены разведкой ДНР в ВСУ.