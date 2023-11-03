ВСУ получили средства доставки тактического ядерного оружия – Кнутов

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Американские истребители F-16, информация о переброске которых на Украину появилась вчера, способны нести оружие массового поражения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

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«Самолеты F-16 являются платформой, которая способны нести две крылатые ракеты типа JASSM, которые в чем-то являются аналогами британских крылатых ракет Storm Shadow, только с дальностью около 400 километров. Кроме того, они могут нести противокорабельные ракеты Harpoon и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Более того, самолеты модификации F-16С, F-16D и F-16MLO способны нести тактические ядерные бомбы B61. То есть мы можем говорить о том, что на Украину поставлены средства доставки тактического ядерного оружия, что вызывает крайние опасения», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что у российской армии имеется современное вооружение, которое позволит эффективно уничтожать эти самолеты.

«Наши Су-35 и вот эта связка с летающих радаров А-50 и зенитных комплексов С-400 позволят уничтожать американские самолёты достаточно эффективно. А-50 будет их видеть достаточно хорошо за счёт того, что на F-16 радары прицельного комплекса – сильные излучатели. Повторю, менее заметные в радиолокационном отношении модификации Украине не поставили. Ее могут себе позволить такие страны, как Эмираты, Саудовская Аравия. Украине будут поставлять машины, которые снимаются с вооружения в Нидерландах, Бельгии, и таким образом будет пополняться парк ВСУ», – считает эксперт.

По его словам, F-16 сбивали и более старыми системами ПВО.

«В своё время Израиль купил у американцев двухместный тактический истребитель F-16 Sufa. Вся электроника там израильская, ультрасовременная, по ряду параметров она превосходит американское оборудование. Примерно лет пять назад F-16 обстреливал Сирию, и сирийцы применили по нему наш старенький комплекс С-200. Такие ЗРК находятся на территории Сирии с 1981 года. Мы несколько раз его модернизировали, но в любом случае эта система достаточно старая. Вот из этих комплексов один F-16 был сбит, а второй – подбит. Поэтому я думаю, что наши современные цифровые комплексы С-400, которые в разы превосходят по возможностям С-200 советской разработки, в общем-то, справятся, в том числе, и с F-16», – считает Кнутов.