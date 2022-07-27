ВСУ понесли огромные потери в Николаеве

27.07.2022  13:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные уничтожили около двух сотен украинских военных в результате удара по Николаеву.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные уничтожили около двух сотен украинских военных в результате удара по Николаеву. Об...

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По данным Конашенкова, боевики располагались на территории гражданских промышленных предприятий.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», – заявил Конашенков.

Украинские власти Николаева при этом уверяют, что в результате ударов пострадала исключительно гражданская инфраструктура, не подтверждая военные потери.

«По предварительной информации, попадание были в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный транспорт. Предварительно без жертв и пострадавших», – заявил в своем блоге глава Николаевской ВГА Виталий Ким.

Кроме того, Конашенков также сообщил уточненные данные по итогам удара ВКС России по складу боеприпасов поселка Любимовка Днепропетровской области, который был нанесен 24 июля:

«Уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты».

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