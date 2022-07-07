ВСУ продолжают безжалостно уничтожать детей ДНР

07.07.2022  10:21 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украинские вооружённые формирования обстреляли ракетами из БМ-27 «Ураган» расположенную рядом с Донецком Макеевку. От обстрела погибли и получили ранения дети.

Об этом сообщают местные ресурсы и очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования обстреляли ракетами из БМ-27 «Ураган» расположенную рядом с Донецком Макеевку. От...

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Так, вчера в результате варварского обстрела Макеевки погибли два мальчика и две девочки. Снаряды били по дворам и детским площадкам. Все погибшие дети – 2015 года рождения. Один мальчик скончался в машине скорой помощи, другой – в песочнице во дворе от осколков снарядов.

Одна девочка погибла на месте, рядом со своим домом, другая – в реанимации. Также погиб подросток 2005 года рождения и мужчина. Ранения получили четверо детей и три женщины.

Кроме того, в течение дня из разных видов вооружений были обстреляны Донецк, Ясиноватая, Горловка и другие населённые пункты ДНР. В Петровском районе Донецка погибла женщина, в Кировском  – трое дончанок получили ранения. Также известно о погибшем в Ясиноватой и одной раненой.

«Кассеты РСЗО сыпались прямо между домами, – комментирует с места происшествия в Макеевке военкор Дмитрий Астрахань, указывая на следы «прилётов». – Это оружие, которое по всем конвенциям и правилам ведения боевых действий не может применяться в зонах плотной городской застройки. Это площадное оружие, которое можно применять только вне городов, только по скоплениям войск. Это оружие сейчас применяется по Донбассу».

Напомним, что во время обстрела Донецка выпущенный из натовской гаубицы снаряд буквально разорвал десятилетнюю девочку прямо в центре города.

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