ВСУ прорвались к Купянску и пытаются перерезать дорогу на Балаклею

08.09.2022  16:57 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

ВСУ перебрасывают на Харьковское направление все новые и новые резервы, необходимые для закрепления успехов, достигнутых в ходе наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал «Записки ветерана», автор которого находится непосредственно в зоне боевых действий на Харьковском направлении.

ВСУ перебрасывают на Харьковское направление все новые и новые резервы, необходимые для закрепления успехов,...

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«Украинское нацистское командование перебрасывает с Херсонского фронта через Днепропетровск подкрепление в Харьков. В Новомосковске были замечены воинские эшелоны, движущиеся в сторону Харькова. Цель я думаю понятна», – сообщается на канале.

Кроме того, появилась новая информация о ходе боевых действий.

«Идут бои за Шевченково. Противник закрепился на подступах…. Идут бои в районе нп Грушевка. Противник хочет перерезать трассу Шевченково – Купянск», – информирует «Записки ветерана».

Отметим, что Шевченково представляет собой важный транспортный узел, потеря которого чревата  серьезными последствиями как для Балаклеи, так и для находящейся севернее Изюмской группировке ВС РФ.

При этом Грушевка находится на трассе Балаклея – Купянск и непосредственно примыкает к последнему населенному пункту. Ранее мы сообщали, что из Купянска началась эвакуация гражданского населения.

Позже автор написал, что следующие сообщения будут отложенным, поскольку он «ушел на фронт».

Стоит заметить, что за время наступления, которое началось из подконтрольной киевскому режиму Андреевки, ВСУ смогли пройти порядка 40 километров.

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