ВСУ расчищают дорогу на подконтрольный ЛНР Первомайск

21.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В городе Золотое, откуда должны был отойти части ВСУ, в настоящее время обживаются праворадикалы.

Об этом пишет киевский журнал «Новое время», журналистка которого побывала в Золотом.

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Экс-боевик Юрий Капля, координирующий в этом населенном пункте акцию «Нет капитуляции», рассказал, что сейчас его соратники, среди которых большинство – ветераны полка «Азов», живут в домах, которые им выделила местная администрация.

«Пока что все эти люди, мол, заняты гуманитарной помощью военным и местным. Но если ситуация изменится, миссия моментально перестанет быть гуманитарной, уверяет Капля. Потому что сотня приехавших по зову Билецкого активистов имеет боевой опыт и всегда может его использовать.

Пока азовцы обживаются в городе, украинские военные на выезде из Золотого-4 принялись расчищать закрытую ранее дорогу на лежащий в нескольких километрах к югу город Первомайск, который контролирует уже «ЛНР». Зачем? Местным жителям этого не пояснили», – сообщает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», боевики «Азова» сумели сорвать запланированный отвод подразделений ВСУ от Золотого.