«ВСУ расчётливо превращают Донецк в «сакральную жертву» – украинский политолог

Жесточайшие обстрелы Донецка являются замыслом ВСУ вынудить российское руководство бросить резервы на это направление, чтобы получить преимущество на других участках фронта, а потому на данный момент столица ДНР становится заложником ситуации в роли «сакральной жертвы».

Об этом говорили участники эфира телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти нынешние жесточайшие обстрелы Донецка, на самом деле, в них есть очень жесткая военная логика. Задача сейчас в преддверии наступления, которое готовится, вынудить Суровикина, вынудить нас снять войска, бросить резервы на то, чтобы любой ценой отодвинуть от Донецка, тем самым – фактически получить на каком-то участке то самое преимущество. Поэтому Донецк выступает сейчас в роли такой сакральной жертвы, с помощью которой пытаются поймать в ловушку», – заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров подчеркнул, что нужно решать проблему с Украиной как таковой, а иначе о безопасности Донецка не может быть и речи.

«Я считаю, в отношении Донецка, обеспечить безопасность Донецка без решения вопроса Украины – невозможно. Ни глобально, ни тактически, никак невозможно. Ну, давайте предположим, если кто-то питает иллюзии, что можно, допустим, военным путем от Донецка отодвинуть на тридцать, пятьдесят или на семьдесят километров, на сколько километров нужно отодвинуть? Вот, кто-нибудь, может сказать? Хорошо, давайте на сто километров, «Хаймарс» стреляем на восемьдесят два километра. Поэтому еще раз говорю, без решения вопроса Украины безопасности Донбасса решить невозможно. Исходя из этого, надо решать вопрос Украины», – отметил Килинкаров.

В свою очередь, украинский политолог Василий Вакаров обратился к соотечественникам с призывом – наконец посмотреть правде в глаза.

«Я хочу сказать украинцам, которые нас смотрят, это правда, на самом деле наши украинские вооруженные силы утром бомбили Донецк. Спикеры, которые говорят, они говорят именно о том, что это действительно информация правдивая, я ее подтверждаю. Мы обстреливали Донецк, было сорок ракет из «Градов» выпущено. Почему я это говорю? Потому что ни один YouTube-канал, ни один украинский канал – ни слова не сказал о том, что это был такой факт», – признал Вакаров.