ВСУ раскисли: Ничего не можем сделать против планирующих российских бомб

Игорь Шкапа.  
04.04.2023 16:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1006
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ходе боевых действий Россия применяет до 20 управляемых авиационных бомб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ходе боевых действий Россия применяет до 20 управляемых авиационных бомб. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Противник применяет планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров (до 70 км) – 10-15, до 20 бомб в день по всей линии разграничения. Запускают с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать», – сказал представитель ВС ВСУ.

По его словам, на данный момент Украине «реагировать эффективно пока нечем».

«Чтобы отогнать эти самолеты подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как «Пэтриот», и, безусловно, современные многоцелевые истребители», – сокрушается Игнат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские военные аналитики рассказали, что Россия стала использовать новшество, которое «превращает обычную 500-кг фугасную ФАБ-500м-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации».

Читайте по теме: В ВСУ пожаловались на коварность российских умных бомб в Авдеевке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть