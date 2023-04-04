ВСУ раскисли: Ничего не можем сделать против планирующих российских бомб

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В ходе боевых действий Россия применяет до 20 управляемых авиационных бомб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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«Противник применяет планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров (до 70 км) – 10-15, до 20 бомб в день по всей линии разграничения. Запускают с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать», – сказал представитель ВС ВСУ.

По его словам, на данный момент Украине «реагировать эффективно пока нечем».

«Чтобы отогнать эти самолеты подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как «Пэтриот», и, безусловно, современные многоцелевые истребители», – сокрушается Игнат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские военные аналитики рассказали, что Россия стала использовать новшество, которое «превращает обычную 500-кг фугасную ФАБ-500м-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации».

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