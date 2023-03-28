Россия наращивает применение управляемых бомб на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ нанесли удар управляемой бомбой по территории Украины. Так, был поражен объект в Белополье Сумской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Враг продолжает обстреливать Белополье в Сумской области. Русские совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой», – написал Ермак в своем телеграм-канале.

Он утверждает, что повреждения получили гражданские объекты, в результате чего был ранен один человек.

Заметим, что это уже не первое применение управляемых бомб Россией за последнее время. Так, 24 марта, Воздушные силы ВСУ рассказали, что по приграничным районам Сумской области был нанесен удар 10 такими бомбами, которые украинский военный портал Defense Express охарактеризовал как «аналог планирующей американской бомбы JDAM-ER»

Отмечается, что Россия стала использовать новшество, которое «превращает обычную 500-кг фугасную ФАБ-500м-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации».

Примечательно, что украинская сторона тогда, как и сегодня, утверждала, что удары наносились исключительно по гражданской инфраструктуре, хотя позже стало известно, что было поражено здание полиции и часть теробороны.

Опасность нового оружия сразу почувствовали в ВСУ, где пожаловались на коварность российских умных бомб в Авдеевке.

Первые снимки такой российской бомбы появились еще в январе, но их активное применение началось в этом месяце.

Герман Куликовский, автор военного паблика «Старше Эдды» тогда указывал, что в России есть и другие проекты по превращению обычных боеприпасов в высокоточные. По его словам, речь идет о разработке авиационной бомбы на базе управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь».

«Она позволит малой кровью быстро получить отечественный аналог боеприпаса типа американского Small Diameter Bomb (SDB), где 152-мм снаряд будет играть роль боевой части», – считает автор.

По его словам, «подобных боеприпасов боевой самолет сможет брать по два-три десятка, что резко повысит эффективность удара и даст большую по сравнению с артиллерией дальность».

Примечательно, что в ходе сегодняшней ночной атаки тоже применялись российские управляемые бомбы, в частности на Херсонском направлении, о чем рассказали в ВСУ.

Соответствующими аналогами, поставленными из США, обладает и Украина, но спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пожаловался, что их не слишком много.