17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика
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ВСУ сдают стратегические высоты – Билецкий

Запланированное разведение противоборствующих сторон в районе населенного пункта Золотое на Луганщине не является равноценным обменом для Украины.

Об этом в своем блоге пишет основатель неонацистского батальона «Азов», депутат ВР прошлого созыва, лидер праворадикальной партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

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По его словам, власть «перешла в информационное наступление» и рассказывает, что в Золотом лишь «400 метров пустого поля».

«На карте вы видите, что с украинской стороны мы сдаем населенные пункты и важные, с военной точки зрения, высоты. А со стороны сепаратистов действительно сдают то самое «чистое поле». Даже в этом маленьком разведении мы уже можем увидеть, что нас ожидает и в Минских договоренностях, и в «формуле Штайнмайера». Это элементарное мошенничество. Это не равнозначный обмен, и он не идет на пользу Украине», – пишет Билецкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская сторона под давлением боевиков сорвала ранее согласованное разведение противоборствующих сторон.

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