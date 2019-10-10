ВСУ снова проигнорировали попытки ДНР инициировать разведение войск

10.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Украинская сторона второй день подряд не подтвердила готовность возобновить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения с ДНР в районе Петровского.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня, в соответствии с планом мероприятий по разведению сил и средств в районе населенного пункта Петровское, в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ был осуществлен запуск сигнальной ракеты, свидетельствующий о готовности наших подразделений к началу отвода. В свою очередь, несмотря на все дипломатические усилия, вооруженные формирования Украины свою готовность к отводу до настоящего времени не подтвердили, в связи с чем разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Петровское было в очередной раз сорвано по вине украинской стороны», – сказал он.

Представительство ДНР в СЦКК также подтвердило данную информацию, отметив, что за сегодняшний день белая сигнальная ракета со стороны Республики была выпущена трижды.

«В 15:00 ДНР запустила третью сигнальную ракету, подтверждающую готовность приступить к возобновленному отводу на участке вблизи населенного пункта Петровское. Ответа с украинской стороны так и не последовало. Представители СЦКК покинут участок разведения вместе с патрулем СММ ОБСЕ», – отметили в ведомстве.



По словам главы Представительства ДНР в СЦКК генерал-майора Руслана Якубова, завтра у Киева будет последний шанс выполнить взятые на себя обязательства, либо продемонстрировать срыв мирных договоренностей.

«Украинская сторона не выполняет мероприятий по отводу. Она также не оповещает нас о готовности к разведению сил и средств. Но у нас есть еще завтрашний день, поэтому говорить о том, что разведение сорвано – нельзя. Пока оно умышленно затягивается. По моей информации украинские подразделения к разведению готовы. Но команды для разведения до сих пор не поступило», – пояснил он.