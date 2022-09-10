ВСУ снова расстреливают Донецк, горит привокзальный рынок

10.09.2022  13:03 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Киевские нацисты произвели новые хаотичные обстрелы Донецка, продолжают гибнуть люди.

Фото и видео публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Так, с утра под огнем ВСУ оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР. Один из ударов ВСУ пришёлся по строительному рынку рядом с железнодорожным вокзалом. Произошло сильное возгорание, на месте работают пожарные.

Как сообщает СЦКК, огонь был открыт с позиций ВСУ в н.п. Первомайское, который находится сразу за Песками. Били артиллерией 152-мм. По информации Штаба теробороны ДНР, на данный момент известно о трёх погибших и одном раненом мирном жителе.

Также под огнём оказалась известная по СИЗО с пленными из «Азовстали» Еленовка, где зафиксированы прямые попадания в склады с зерном, также повреждены 2 грузовых автомобиля.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе больницу Калинина. Было множество жертв среди мирного населения.

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