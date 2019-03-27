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27.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ собираются атаковать пункт пропуска «Станица Луганская» с беспилотника

Украинские военные планируют использовать ударные БПЛА для совершения провокации в районе пункта пропуска «Станица Луганская».

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью обострения обстановки для введения военного положения и отмены выборов, на подконтрольных Киеву территориях «Донецкой и Луганской областей» военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток проведения провокаций в районах контрольных пунктов въезда-выезда», – рассказал Андрей Марочко.

«По имеющейся информации, киевскими силовиками рассматривается вариант применения ударных БПЛА в районе пункта пропуска с целью дальнейшего обвинения военнослужащих ЛНР», – добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, ранее Андрей Марочко сообщал о том, что в район Станицы Луганской прибыл командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский и подразделение Сил специальных операций ВСУ, которые проводят рекогносцировку местности при помощи БПЛА.

 

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