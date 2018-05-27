27.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

706 просмотров

ВСУ стянули новые зенитки к линии фронта, а танки – в жилые кварталы

Вооруженные силы Украины размещают зенитно-ракетные комплексы, которые будут прикрывать украинскую бронетехнику от воздушной разведки миссии ОБСЕ, следящей за нарушениями Минских соглашений.

Об этом во время брифинга заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По данным от местных жителей, в район населенных пунктов Белогоровка и Дылеевка выдвинулись зенитно-ракетные комплексы оккупационных сил. По нашим данным, командование 1129 зрп ВСУ получило задачу на прикрытие огневыми группами сил и средств 1 мб 24 омбр от воздушной разведки беспилотными аппаратами ОБСЕ.

Террористическое командование боится, что СММ ОБСЕ вновь выявит сосредоточение запрещенных огневых средств ВСУ на Горловском направлении и заставит их отвести на установленные дистанции. 2-й дивизион зенитно-ракетного полка должен не допустить выявление местоположения своего вооружения беспилотниками Миссии, а также не допустить фиксацию их применения», – рассказал Басурин.

Так, по данным разведки ВС ДНР, в зоне ответственности 1 мб 24 омбр присутствуют 8 танков и 4 единицы САУ, которые могут быть применены по территории Республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города.

В связи с этим, Эдуард Басурин в очередной раз обратился к СММ ОБСЕ:

«Призываем СММ ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, а также мониторинг местности с помощью патрулей, чтобы зафиксировать присутствие в данном районе запрещенного вооружения ВСУ и добиться их отвода на установленные дистанции».

Кроме этого, он отметил, что по факту возгорания на артиллерийских складах в Правдовке командованием 92 омбр проводится расследование.

«Члены комиссии обнаружили место возгорания складских помещений, а также доказательства того, что это был поджог. В настоящее время рассматривается две версии: поджог совершил кто-то из военнослужащих ВСУ или это сделали местные жители. Данные выводы комиссия официально не будет распространять, так как «кровавый гуманист» Наев приказал придерживаться официально сфабрикованной версии, которая гласит, что склады загорелись от меткого обстрела со стороны ВС ДНР», – рассказал полковник.