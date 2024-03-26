ВСУ свозят на передовую хронических алкоголиков – украинский боевик

Константин Серпилин.  
26.03.2024 19:58
  (Мск) , Черновцы
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В качестве подкрепления подразделениям ВСУ прямо на передовую завозят набранных где-то хронических алкоголиков.

Об этом в эфире телеканала «Черновецкий луч» заявил главный сержант 94 батальона 107 бригады ТрО Юрий Богайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве подкрепления подразделениям ВСУ прямо на передовую завозят набранных где-то хронических алкоголиков. Об...

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«Есть случаи, когда к вам приходит пополнение такое, что лучше бы оно не приходило?», – поинтересовалась ведущая.

«Да, бывает. Грустные приходят ребята, настолько, что аж плакать хочется. Но они приходят, это пополнение.

Есть такие люди, что он всю жизнь пил водку, ещё с материнским молоком. И конечно, с него воин ужасный. Неприятно смотреть на таких людей. Но понемногу мы их переубеждаем – не давать пить, подлечивать спортом. Но это если в серой зоне», – жаловался сержант.

«А если такую партию тебе привезли прям на боевые? Я ещё не видел такого алкоголика, который не нашёл бы себе водку. Невозможно её не найти. И он продаст всё.

Для чего они их берут? В боевых частях должны служить боевые люди. Если он не может служить, то идёт, и копает на второй линии окопы», – добавил Богайчук.

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