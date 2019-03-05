ВСУ усилили обстрелы в Донбассе к приезду западных кураторов

05.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Усиление обстрелов украинскими военными территории ДНР из тяжелого вооружения на Мариупольском направлении связано с приездом в Мариуполь делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усиление обстрелов со стороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Мариупольском направлении мы связываем с прибытием 4 марта в Мариуполь делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине. В этой связи командование ВСУ активизировало ведение огня из тяжелого вооружения с целью демонстрации американским кураторам сложной боевой обстановки на фронте и получения дополнительных финансовых вливаний», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате минометного обстрела ВСУ подконтрольного ДНР населенного пункта Саханка погиб мирный житель.