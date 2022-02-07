ВСУ усиливают ударные подразделения в Донбассе британскими гранатометами

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Новости Украины

НАТО продолжает усиливать группировку украинской армии в Донбассе

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Большой проблемой для противников ВСУ могут стать англо-шведские противотанковые гранатометы NLAW, которые в январе Великобритания в срочном порядке прислала в Украину. NLAW расшифровывается как Next Generation Light Anti-Tank Weapon – «Легкое противотанковое оружие нового поколения». В отличие от Javelin дальность поражения цели из гранатомета NLAW всего до 800 м, но их можно использовать при стрельбе из помещений, в том числе при ведении боя в городе по бронированным целям и защитным сооружениям», – говорится в статье.

Также указывается, что в этом плане эффективны и одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition с термобарической боевой частью, создающей «объемный взрыв».

«Это идеальное оружие для боя в условиях городской застройки, где каждый дом можно рассматривать как укрепленное сооружение. Даже простое попадание «объемной бомбы» в такое укрепление, как правило, полностью уничтожает (выжигает) всю живую силу противника в нем», – пишет газета.

По мнению автора, вполне вероятно возобновление полномасштабных боев в Донбассе.

«Нельзя исключать, что быстрые поставки Киеву такого оружия от Вашингтона и Лондона продиктованы планами руководства ВСУ начать боевые действия в Донбассе, в том числе в окрестностях Донецка, Луганска и других населенных пунктах непризнанных республик. Предполагается, что гранатометные комплексы уже в ближайшее время с обученными специалистами войдут в состав ударных подразделений сил, действующих в Донбассе, а также на танкоопасных направлениях на юге и севере страны. При этом усиление группировки на юго-востоке страны, как выясняется, является приоритетным», – подчеркивает издание.

Отмечается, что по экспертным оценкам, в Донбассе сегодня сформирована группировка ВСУ численностью около 120 тысяч военнослужащих.

«В ее состав входит не менее 12 механизированных и мотопехотных бригад ВСУ, а также два отдельных десантно-штурмовых (79-я и 95-я ОДШБР) соединения. ОДШБР способны, по оценкам военного руководства ДНР, высадить в глубине территории непризнанных республик тактические воздушные десанты и начать активные боевые действия», – резюмирует «НГ».