20.05.2018, Горловка, Владимир Гладков

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ВСУ устроили ад для жителей Горловки

Украинская артиллерия продолжает наносить удары по мирным жителям Донбасса и жилым домам.

Об этом заявили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в результате утреннего обстрела ранение получил житель посёлка Зайцево на севере Горловки.

«Ранен мирный житель, 76 лет. Попадание в дом в результате обстрела Зайцево в 6.30. Осколочные ранения нижних конечностей и правой кисти», – написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Горловки Иван Приходько.

По информации МЧС ДНР, раненый доставлен во вторую городскую больницу.

Всего за период с 13 по 20 мая в Горловке и в прилегающих к ней поселках, где в последнюю неделю обстрелы ВСУ не стихают даже в светлое время суток, погибли четыре мирных жителя, еще семь получили ранения.

По официальным данным, только за последнюю неделю количество убитых и раненых мирных жителей в результате обстрелов ВСУ составило 11 человек.

Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что с 1 мая текущего года в Горловке и близлежащих посёлках разрушено 107 жилых домов.

«Сказать, что ситуация тяжёлая – значит, не сказать ничего. Каждый день у нас убитые и раненые. Только сегодня ночью погибли мужчина и женщина, а утром был ранен ещё один человек. С 1 мая разрушено 107 домов, а восстановить удалось только восемь», – прокомментировал Иван Приходько.

Напомним, как ранее сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», вчера в результате миномётного обстрела Зайцево один местный житель погиб, тяжёлые ранения получила женщина.