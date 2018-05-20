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ВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие
Подконтрольный ДНР населённый пункт Зайцево снова оказался под обстрелом украинских военных.
Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Из контролируемого ВСУ населённого пункта Жованка миномётами калибра 120 мм было выпущено три мины. В результате обстрела погиб один местный житель, тяжело ранена женщина.
«По уточненным данным, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили Симонов С. Ю., 1972 г. р., и Дымченко Н. Д., 1984 г. р., проживающие по адресу: ул. Полетаева, 127.
От полученных ранений Симонов С.Ю. скончался, Дымченко Н.Д. госпитализирована в тяжелом состоянии (травма живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног)», – говорится в сообщении.
Метки: Зайцево, конфликт в Донбассе, обстрелы мирных жителей
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