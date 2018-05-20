20.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие


Подконтрольный ДНР населённый пункт Зайцево снова оказался под обстрелом украинских военных.

Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из контролируемого ВСУ населённого пункта Жованка миномётами калибра 120 мм было выпущено три мины. В результате обстрела погиб один местный житель, тяжело ранена женщина.

«По уточненным данным, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили Симонов С. Ю., 1972 г. р., и Дымченко Н. Д., 1984 г. р., проживающие по адресу: ул. Полетаева, 127.

От полученных ранений Симонов С.Ю. скончался, Дымченко Н.Д. госпитализирована в тяжелом состоянии (травма живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног)», – говорится в сообщении.

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