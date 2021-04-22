ВСУ устроили показательные обстрелы Донбасса для польских и литовских гостей

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Подразделения ВСУ открывали огонь по Донбассу именно в местах следования иностранной делегации, прибывшей с визитом в зону «ООС».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 21 по 22 апреля зону ООС с официальным визитом посетили вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас. Именно в период нахождения представителей польского и литовского парламентов в зоне ответственности ОТГ «Восток» отмечалась высокая интенсивность обстрелов территории республики с позиций 10, 28 и 128 бригад ВСУ, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Стремясь угодить своим кураторам, командование ВФУ из 120 и 82-мм минометов, ПТРК и гранатометов нанесли огневые удары по н.п. Водяное, Железная балка, посёлкам шахт им. «Гагарина» и «6/7». В результате одного из таких обстрелов погибли наши защитники», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что активизация обстрелов происходила именно в тех районах, куда приезжала иностранная делегация.

Отметим, как сообщают местные СМИ, вояж иностранных гостей закончился на территории одной из воинских частей оккупированного Киевом Мариуполя.

При этом встретивший делегацию вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что «европейские партнеры Украины своими глазами увидели, что происходит на той территории, куда приходит Русский мир».

Он отметил символичность того, что в день визита представителей «Люблинского треугольника» в Мариуполь, 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем обращении в федеральному собранию «не высказал ни одного агрессивного тезиса в отношении Украины». Также Стефанчук выразил облегчение, что российский президент в своей речи пока не признал ЛДНР территорией РФ.

«Братья, мы с вами!» – сказал вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас. Он добавил, что ситуация, в которой находится Украина – это опасность и для всей Европы. При этом Саударгас цинично отметил, что «действия РФ больше напоминают терроризм, потому что они стреляют по мирным людям». Вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевская добавила, что уже в 2008 году видела подобный конфликт в Грузии и обвинила в его развязывании Москву.

В завершении стороны подписали общую позицию всех участников «Люблинского треугольника», где будет предусмотрена координация действий «для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины». Отмечается, что документ будет передан главам трех стран.