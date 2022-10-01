ВСУ в захваченном Лимане демонстративно унижают Россию

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Новости Украины

Целый поток видеохроники действий солдат ВСУ, демонстративно унижающих Россию, публикует украинская пропаганда из захваченного Лимана.

Эти кадры следует увидеть и читателям из России, чтобы знать, что стоит за сухими строчками в сводках военных о вынужденном отступлении на более выгодные позиции. И какой идеологический подъем подарен Киеву в результате решения о сдаче города. А ведь захваченный Лиман формально со вчерашнего дня относится к РФ – и остается только догадываться, какому террору сейчас подвергаются мирные жители. А руководство Минобороны Украины обещает дальнейшее наступление – и не только на Донбассе.

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Украинское военное ведомство на кураже от успеха опубликовало обращение к Минобороны РФ, к слову, составленное на английском языке (то ли истинные авторы не владеют русским, то ли всё же его адресатами являются спонсоры ВСУ из НАТО, которые должны оценить степень издёвки).

«Благодарим «министерство обороны» РФ за успешное сотрудничество в организации «Изюма 2.0». Почти все российские войска, отправленные в Лиман, были передислоцированы или в пакеты для трупов, или в украинский плен. Только один вопрос: не желаете ли повторить?».

Здесь следует пояснить – российская сторона утверждает, что основным силам гарнизона, оборонявшего Лиман, удалось отступить по «дороге жизни». Украинская, напротив, публиковала сегодня тела погибших солдат и сгоревшую бронетехнику (впрочем, это могли быть потери ВСУ, выдаваемые пропагандой Киева за русские).

Так или иначе, но после захода в Лиман боевики вооруженных формирований Украины принялись срывать таблички и менять флаги.

На одном из кадров боевик ВФУ в посёлке Шандриголово у Красного Лимана сбрасывает со стелы российский флаг, а его подельник вытирает об него ноги.

«Наши Защитники настолько чистоплотны, что вытирают ноги о трехцветный коврик перед тем, как войти в освобожденный поселок Шандриголово на Донетчине», – комментируют украинцы.

Также распространяется издевательское видео с недавними обещаниями о том, что «Лиман не сдан», «Лиман наш, и противник никогда не поднимет здесь свои флаги», после чего под музыкальное сопровождение идут кадры с ликующими украинскими нацистами в городе.

«ВСУ зашли в Лиман и провели собственный референдум – 100% горожан выступили за то, чтобы остаться в Украине», – говорится в описании видео.

На других кадрах, подписанных «Освобождённый Лиман очищается от мусора», один из украинских националистов срывает таблички с отделения республиканской полиции.

Не забыли ВФУ и фотографии, которые делались, когда в конце мая город освобождали русские войска. Тогда дислоцировавшиеся в одной из школ украинские боевики перед бегством написали на доске проклятия в адрес ВС РФ с обещанием вернуться. Свое обещание они выполнили.