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25.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУ ведут мощный обстрел северо-запада Донецка

Новости Украины

Украинские боевики открыли огонь по столице ДНР, звуки разрывов слышны в центре города.

Об этом сообщает ряд местных источников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 16:00 северо-западное направление Донецка слышим работу тяжелого вооружения. Каждые 20 секунд бахает», – говорится в сообщении Telegram-канала «WarDonbass».

«Каратели работали, как обычно, по квадратам, в 16:23 затихли», – добавили позже в блоге.

Тем не менее, по словам дончан, обстрел возобновился, разрывы слышны даже в центре города.

Кроме того, утром украинские боевики возобновили обстрел Еленовки, который начался вчера вечером. ВСУ выпустили 20 мин из минометов калибром 60 мм, в результате чего повреждения получили два жилых домостроения.

«Это уже второй обстрел Еленовки в течение суток. Результатом этих обстрелов стало повреждение трёх домов и ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией весь населенный пункт.

Благодаря оперативным действиям энергетиков электроснабжение населенного пункта было восстановлено по резервной линии в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении пресс-службы УНМ ДНР.


 

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