ВСУ впадают в депрессию, не дожидаясь обещанного контрнаступа

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Моральный дух ВСУ высок, но если начало обещанного контнаступления будет оттягиваться и далее, то уже к концу лета настроения в украинской армии будут далеко не на подъеме.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Морально боевой дух очень высокий. Морально к физическому 1:3. То есть, один солдат равен трём противникам. То есть, одна рота стоит одной бригады. Нашего личного состава по боевому духу в три раза больше, чем противника. Мы готовы (к контрнаступлению – ред.), оно двигается. Все ждут. Но если всё время чего-то ждать, накапливается отрицательный адреналин. Идёшь по улице, подходит хулиганьё: «А, дай прикурить». Их бояться не надо – или послал, или кому-то в морду сразу дал, а если они видят, что начинаешь слабеть, то они всё отберут и даже пальцем не тронут. А почему? Это сковывает мышцы, называется отрицательный адреналин. Поэтому надо или бежать, или в морду бить. Тут то же самое. Или бежать, отступать, или драться, идти вперёд. Так вот, войска готовы драться. А если им говорить: нет, драться будем через две-три недели, через две-три недели, через две-три недели, и к концу лета эти две-три недели превратятся не 1:3, а один к минус трём», – поделился опасениями Стариков.

Ранее экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял, что наступление ВСУ откладывается, в частности, из-за результативных ракетных ударов по украинским военным объектам.