ВСУ выпустили по центру Горловки 23 ракеты. Погибли мирные люди

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В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ погибло два человека, ещё девять получили ранения.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские террористы подвергли обстрелу центр Горловки. Прямыми попаданиями вражеских снарядов поврежден Дворец культуры «Шахтер», – написал Приходько.

Всего на центр города пришлось двадцать три ракеты РСЗО. Предположительно, это были установки «Град».

Повреждены жилые дома и Дворец культуры «Шахтер». Во многих зданиях выбиты окна, частично разрушены фасады. Повреждение также получили центральный городской рынок и общежитие автотранспортного техникума.

В результате атаки ВСУ на месте погибла девушка. Ещё один раненный скончался позже, в больнице. Ранения получили девять мирных жителей.