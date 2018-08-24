ВСУ заблокировали трассу Горловка – Артемовск

24.08.2018, Горловка, Владимир Гладков

Украинская сторона закрыла КПП Майорск, тем самым перекрыв трассу Горловка – Артёмовск.

Об этом на своём телеграмм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня с 7:00 Украина заблокировала пункт пропуска Майорск, не указав причину и сроки. По оперативной информации, КПП будет закрыто сутки или двое», – написал Приходько.

Однако в пресс-службе штаба «ООС» сообщили о том, что вчера якобы имел место снайперский обстрел КПП со стороны ДНР и даже зафиксировано пулевое попадание в здание с пограничниками.

«В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли оформления граждан, которые следуют через линию разграничения. Учитывая обострение ситуации, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское» на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора «Горловка – Бахмут (Артёмовск – ред.)», – сообщили в «ООС».

Это не первое неоднозначное ЧП на данном пропускном пункте. Ранее КПП Майорск закрывали из-за народного бунта на подконтрольной Украине территории Донбасса. Тогда люди вышли с требованиями осудить бандеровских убийц, а украинским властям также пришлось вводить «Красный уровень угрозы», чтобы остановить работу пропускного пункта.