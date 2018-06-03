03.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ заминировали дорогу к важному объекту жизнеобеспечения Донбасса

Киев препятствует работе находящейся в «серой зоне» Донецкой фильтровальной станции, минируя дороги к ней. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В пресс-службе отметили, что несмотря на достигнутые договорённости, кроме ежедневного нарушения режима полной тишины, украинская сторона заминировала дорогу, ведущую к Донецкой фильтровальной станции.

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«Патруль Миссии не смог получить доступ к ДФС из-за наличия 18 противотанковых мин на автодороге Н20 в 1,2 км к северу от станции», – говорится в отчёте СММ ОБСЕ от 1 июня 2018 года.

Напомним, вследствие нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в течение прошедшей недели наблюдатели СММ ОБСЕ и рабочая смена персонала ДФС дважды не смогли попасть на территорию станции.

Таким образом, украинская сторона намеренно создает препятствия безопасному и бесперебойному функционированию важнейшего стратегического объекта инфраструктуры, от которого зависят около полумиллиона жителей Донбасса по обе стороны линии фронта.