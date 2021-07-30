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30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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ВСУ запустили ракеты, задействовав турецкие БПЛА

Новости УкраиныУкраинские военные на полигоне «Алибей» в Одесской области испытали модернизированные ракеты для комплексов «Град»...

Украинские военные на полигоне «Алибей» в Одесской области испытали модернизированные ракеты для комплексов «Град» и «Точка-У».

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о запуске ракет «Тайфун-1», которыми совершили два выстрела. Столько же пусков совершили из «Точки-У».

«В рамках практических стрельб осуществлено четыре успешных пуска: два раза образцом «Тайфун-1» (модернизированный снаряд «Града» с увеличенной до 40 км дальностью) и 2 раза модернизированными и восстановленными образцами ракет для «Точки-У», – говорится в сообщении.

Украинские журналисты также отмечают, что во время испытаний были задействованы турецкие беспилотники «Байрактар», проданные в ВСУ.



Напомним, ранее военный эксперт Тарас Чмут заявил, что вся номенклатура боеприпасов в украинской армии дефицитная, а срок эксплуатации снарядов подошел к концу.

Отметим также, что системы РСЗО «Град» активно использовались украинской армией в обстрелах населенных пунктов ЛДНР.

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