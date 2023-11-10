ВСУшник из Авдеевки требует найти «крота», который навёл русскую ракету на побратимов

Киевское руководство кормит общество сказками о том, что удар «Искандером», который уничтожил ВСУшников 128-й бригады в Запорожской области – результат наводки местных жителей, а не халатность или деятельность «крота» в командовании.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил находящийся в Авдеевке боевик нацистского подразделения ВСУ «Легион свободы» Максим Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас всех вокруг меня, и меня, волнует вопрос 128-й бригады. То есть понятно, что это был «крот», который сдал бойцов 128-й, которых я знаю или знают мои друзья. Это точно такие же побратимы, которые девять лет уничтожали москальское нашествие. Теперь этот «крот» спокойно их сдал, их завалили «Искандером». И нас теперь пытаются убедить в том, что это была бабка – позывной «Культяпка», агент 007, и дед – позывной «Пердед» или агент 008, который позвонил и сразу сказал, и в Кремле Путин нажал кнопку и полетел «Искандер». Понимаете, пытаются рассказать, что это не была преступная халатность, что это не был «крот», что это «местное население» и два агента, и группу реальных героев Украины вот так убили», – возмущался Морозов.

По его убеждению, чтобы перебить инфоповод, украинские спецслужбы специально разогнали тему нацистки Ирины Фарион и её языкового конфликта с «азовцами».

«Вытянули Фарион с её позицией. Так, уважаемые, её позиция относительно русскоязычного населения такой была всегда. Но сейчас надо перебить в украинском обществе, в том числе и у воинов русскоязычных и украиноязычных, чтобы закинуть эту дискуссию. Что сказала Фарион? Назвала русскоязычных как-то так. Она всегда так называла. И чтобы сбить инфоповод 128-й… вы не собьёте, уважаемые! Для меня, который 9 лет на войне, это целиком понятная спецоперация определённых спецслужб. Окей, вы сейчас собьёте инфоповод Ириной Фарион, завтра мной собьёте, послезавтра ещё кем-то, не вопрос. Но это будет ваше начало конца, особенно от тех, кто воюет», – пообещал националист.

«Нас волнует вопрос 128-й бригады. Всех – и русскоязычных, и украиноязычных, и белорусскоязычных. Где «крот», который сдал этих героев Украины?», – требовал ВСУшник.