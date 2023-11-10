Экс-коммунистка Фарион назвала русскоговорящих «азовцев» большевиками

Скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион ответила на обвинения в работе на ФСБ после разгоревшегося скандала, когда она назвала «сбродом» русскоговорящих боевиков запрещённого в РФ «Азова», которые, по её мнению, нарушают 29-ю статью закона о ВСУ.

Она пообещала ни на день не прекращать борьбу с «москворотыми», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению Фарион, весь поднявшийся шум вокруг языкового вопроса – ширма, прикрывающая детали «трагедии», когда в начале ноября русская ракета разбомбила собравшихся на награждения ВСУшников 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Наибольшая трагедия, которую довелось пережить нашему обществу этими днями, а именно гибель наших воинов 128-й бригады, которая размещалась в Закарпатской области. Мы не знаем точных данных, сколько людей погибло, но мы знаем, что их кто-то построил для наград, и тот, кто должен был приехать на награждение, а именно руководитель этого подразделения, не приехал. И я так думаю, чтобы скрыть сущность этого события от общества, организовали вот эту беспрецедентную шумиху и крик вокруг моей правды. После моей правды на голове стоит вся страна. Вся страна не обговаривает то, сколько воинов было убито в начале ноября, а вся страна обезумела от моих слов и правды, которую я адресовала тем людям, которые нарушают закон о ВСУ», – сказала Фарион.

Она процитировала ответ одного из публичных лиц «Азова», ныне офицера ВСУ Максима Жорина, который послал Фарион на три буквы и призвал правоохранителей «обратить внимание на деятельность этой конченой п**ды, которая раскалывает украинское общество по фсбшным методичкам».

«Вы знаете, такими методами общается, оказывается, офицер украинских вооружённых сил. Представьте себе что-то подобное в американской армии, в польской армии. В том, что я сказала, речь шла об одном: чтобы абсолютно каждый, кто живёт в нашем государстве, независимо от того, что он делает, был равным перед законом. И меня обвинили в каких-то фсбшных методичках. Такое ощущение, что Жорин попил кофе вместе с Гордоном или, возможно, с Медведчуком. И теперь этого Жорина поддерживает «Европейская солидарность» в лице Фриз, поддерживают, естественно, представители «слуг народа», ну и, конечно, некоторые другие неадекваты, их фамилий я называть не буду», – прокомментировала националистка.

Она назвала Жорина и таких как он – большевиками, которые, вернувшись с войны, будут представлять смертельную опасность для Украины. К слову, сама Фарион в советское время была членом компартии.

«Если меня обвиняют в дискриминации кого-то и разжигании национальной вражды за то, что я добиваюсь, чтобы люди выполняли на Украине законы, то вы можете себе представить, что будет, когда такие, как Жорин, с оружием в руках вернутся с войны. И как абсолютно типичные большевики зайдут в нашу святая святых – в культуру, в церковь, в язык и в нашу историю. И если мы не остановим это большевистское хамство, в действительности, присутствие Путина внутри нашего государства, то эта большая жертва, которую мы уже отдали за наше государство, – абсолютно не будет окуплена. За что же мы тогда воюем, когда офицер ВСУ посылает профессора, доктора филологических наук – туда, куда наши с вами хлопцы послали корабль оккупанта? Не действует ли он тогда сообща с нашим врагом? Не такие ли изнутри разъедают наши вооружённые силы и, в частности, некоторые известные батальоны, в которых воюют прекрасные люди и отдают свои жизни за Украину… не за Жориных, а за Украину – свободных самодостаточных людей?» – возмущалась бандеровка.

«Поэтому задумаемся над этим всем, и, конечно, мы не прекратим бороться. Я не сомневаюсь в том, что мы остановим эту вспышку москворотости в нашем государстве», – заключила Фарион.