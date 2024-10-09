ВСУшник: Из-за «неправильной бусификации» цифра в 100 тысяч дезертиров может удвоиться

Мобилизация и командование войсками на Украине проводятся таким образом, что из военчастей хотят бежать все – и «бусифицированные», и мотивированны.

Об этом на канале «Лана Тут» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цифра 100 тысяч звучала неофициально ещё в мае, просто об этом нельзя было говорить, сейчас она вышла в медийную плоскость, все об этом говорят. И если ничего не изменится – и 200 тысяч будет. 100 тысяч – это 20 бригад… Неправильно бусифицируют. Всё пошло через изначально неверный подход. Мы берём людей, которых поймали, побили, закинули в бусик, отправили принудительно на 2 месяца на полигон. Всё, о чём он мечтает за это время – это как сбежать. И как только он приходит в часть, он берёт оружие, дистанцируется от командира и сбегает. Этих непрофильных людей лучше подтягивать куда-то для общественных работ, разбирать завалы, дать им работу не на линии фронта. А 20% людей, которые готовы и могут нести службу, чаще всего попадают в «советскую армию». Недоразвитый командир, который получил младшего лейтенанта на военной кафедре, и сейчас он комроты или взвода, некомпетентный человек сидит в бункере с плазменными телевизорами и отправляет людей умирать, выполняя тупые команды. Если попался командир-идиот, нужно дать солдатам возможность переходить из подразделения в подразделение»,– сказал Ярославский.

«Это всё, плюс отсутствие наказаний (первое СОЧ «прощается» – ред.), даёт людям возможность принимать решение, что лучше я сбегу, чем сейчас бесполезно умру тут с этим идиотом. До тех пор, пока не будут назначать командиров не потому что он когда-то получил звание в бурсе, а реально боевой офицер, который прошёл с людьми, знает, что такое команда «за мной», – люди будут уходить. А так это будет продолжаться, и 200 тысяч будет, и приведёт к катастрофе, уже привело», – предупредил ВСУшник.