ВСУшник: «Русские очень редко сдаются в плен»

Вадим Москаленко.  
07.05.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Бойцы российской армии редко сдаются в плен, предпочитая героическую гибель издевательствам и пыткам. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские накручены очень сильно, том плане, что случаев суицида противника при риске попасть в плен, мы видим уже не один раз, не два и не десять. То есть, видимо, вот эти зверства, которые они тиражируют по отношению к нашим пленным на видео, они накручивают своих: «Смотрите, что мы делаем с укропами, представьте, что они сделают с вами». Они и так зашуганы, что бандеровцы страшные, звери, поэтому они очень боятся плена», – сказал Сазонов.

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Бойцы российской армии редко сдаются в плен, предпочитая героическую гибель издевательствам и пыткам. Об...


«То, что они нас боятся, это правильно, пусть это в генах отложится, и чтобы при слове «Украина» их внуки писали под себя и кричали: «Только не Украина». Но то, что они часто в плен не сдаются, это правда. Но кого надо, мы берем без спроса», – добавил он.

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