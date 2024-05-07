ВСУшник: «Русские очень редко сдаются в плен»

Бойцы российской армии редко сдаются в плен, предпочитая героическую гибель издевательствам и пыткам. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские накручены очень сильно, том плане, что случаев суицида противника при риске попасть в плен, мы видим уже не один раз, не два и не десять. То есть, видимо, вот эти зверства, которые они тиражируют по отношению к нашим пленным на видео, они накручивают своих: «Смотрите, что мы делаем с укропами, представьте, что они сделают с вами». Они и так зашуганы, что бандеровцы страшные, звери, поэтому они очень боятся плена», – сказал Сазонов.

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«То, что они нас боятся, это правильно, пусть это в генах отложится, и чтобы при слове «Украина» их внуки писали под себя и кричали: «Только не Украина». Но то, что они часто в плен не сдаются, это правда. Но кого надо, мы берем без спроса», – добавил он.