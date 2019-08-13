ВСУшники сожгли подаренный США дорогостоящий радар

13.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате пожара, возникшего в здании передового пункта управления одной из бригад ВСУ, дислоцирующейся в Донбассе, был уничтожен радар станции артиллерийской разведки американского производства.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что разведкой ДНР получена информация о взрывах, произошедших 12 августа, на позициях и в тылу украинской армии.

«Пожар в населённом пункте Авдеевка произошёл в здании, в котором расположен передовой пункт управления 92-й бригады ВСУ. Причиной пожара послужил разрыв газового баллона во время проведения строительных работ. Важно отметить, что в результате возгорания, которое украинские военные смогли потушить только через 4 часа, был уничтожен радар станции артиллерийской разведки AN/TPQ-36, поставленный ранее в Украину из США», – сообщил Даниил Безсонов.

Он не исключил, что пожар был спровоцирован намеренно с целью сокрытия разворованного вещевого и продовольственного имущества, склады с которым были перенесены двумя неделями ранее в это здание, но огонь вышел из-под контроля и уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы.

Напомним, что ранее в Народной милиции ДНР уже предупреждали о том, что в НАТО не исключают новых диверсий на военных складах Украины в ближайшее время.