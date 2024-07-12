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Не прошло и трех дней с момента очередного массового поджога автомобилей ТЦК в Одессе (это не считая каждодневных единичных случаев), как партизаны испортили вражеский автопарк опять.

Ночью на улице Радостной (бывший военный городок, где до сих пор масса военных и проживает) радостно сгорели несколько джипов ВСУ. Следов народные мстители не оставили, полиции сказать по поводу случившегося нечего…

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В отличие от самого последнего инцидента. Вот что сообщили местные СМИ:

«Неизвестный поджег старенький Мерседес, принадлежащий старшему лейтенанту, которая работает в Приморском ТЦК деловодом. Как сообщили источники в правоохранительных органах, поджигателем оказался военнослужащий одессит, проживающий неподалеку. Его задержали и отправили под стражу на 60 дней. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы».

Другими словами, военный сжег автомобиль военной. И тут, казалось бы, у каждого должен возникнуть когнитивный диссонанс — как так?!

А очень просто. Знаете, о военкомах-робин гудах вроде Борисова, наживающих мультимиллионные состояния на броне для богатых, и отправляющих умирать бедных, не говорит только ленивый. А вот о «суках Бухенвальда» — врачах медкомиссий, деловодах и прочих бухгалтерах, за полчаса могилизирующих даже инвалидов-ампутантов, слепых, глухих, людей с пороками сердца, психически ненормальных, за редким исключением, пишут мало. А ведь они — такая же часть адской системы по умерщвлению граждан (за справкой о прописке можно три месяца в очереди стоять, зато годными к бойне люди признаются на тьфу!). И, вполне вероятно, что задержанного военного и могилизировала сотрудница ТЦК в два счета, или кого-то из его семьи. Возможно, и в живых этого кого-то уже нет.

И когда каждый новый день телеграм-каналы встречают тебя видео, где тэцэкашники выволакивают мужиков из маршруток, заламывая руки, выкидывают из инвалидных колясок, забивают ногами, то логично, что поджоги будут продолжаться. И так — по всей стране.

Нацисты по этому поводу продолжают завывать, не в силах что-либо сделать:

«Я не знаю, что это происходит, и куда мы двигаемся, но правоохранители должны работать 24/7 и принципиально расследовать такие преступления. Неужели так трудно организовать засаду, с таким-то штатом полиции в Одессе? Такие случаи следует немедленно прекратить, они, прежде всего, демотивируют военных», — возмущается нацист Демьян Ганул.

Только я бы сказал не «демотивируют», а раскрывают им глаза — если сами себе уже машины начали жечь, может, прозревают?