03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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ВСУшники в Донбассе довели сослуживца до суицида


В зоне «ООС» младший сержант ВСУ, не выдержав постоянных издевательств сослуживцев, застрелился из автомата.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашим данным, 1 августа, находясь на боевом посту в районе населенного пункта Новолуганское, военнослужащий 2 батальона 24 бригады ВСУ младший сержант Сидорец, не выдержав постоянных издевательств и унижений со стороны своих сослуживцев, совершил суицид, произведя выстрел в голову из автомата.

В настоящее время в зоне ответственности 2 батальона работает командир бригады с представителями штаба по выяснению причин случившегося. На данный момент задержаны 2 военнослужащих причастных к издевательствам над погибшим», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Донецке сообщили, что запрет на применение оружия в Донбассе обернулся резким падением морально-психологического состояния украинских военнослужащих, в результате чего в рядах ВСУ участились случаи преступлений, в частности – против мирного населения региона.

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