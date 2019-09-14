14.09.2019
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУшники в Донбассе подорвались на фугасе, оставленном их «попередниками»

Украинские военнослужащие, занятые ликвидацией последствий пожара на позициях, подорвались на фугасе, оставшемся от их предшественников.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«11 сентября, во время проведения работ по восстановлению позиций после пожара боевиками 28-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка, произошёл подрыв фугаса, ранее установленного боевиками 24-й бригады. В результате подрыва один военнослужащий погиб ещё один ранен», – рассказал он.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР уже сообщали о пожаре, уничтожившем позиции и большое количество вооружения украинской армии.

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