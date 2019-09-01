ВСУшники в Донбассе взорвали свою финансовую документацию перед ревизией

01.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Внезапно прибывшая в расположение одной из бригад ВСУ в зоне «ООС» комиссия зафиксировала серию взрывов, в результате которых была уничтожена часть финансовой документации соединения.

Об этом во время брифинга сообщил официальной представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в расположение 36-й бригады ВСУ внезапно прибыла комиссия генерального штаба Украины и военной прокуратуры, для проверки учета и наличия материальных и расходования финансовых средств в соединении.

«Комиссией установлено, что в зоне ответственности 36-й бригады произошла серия взрывов, в результате которых были уничтожены часть финансовой документации и документы по учету материальных средств соединения. Факты взрывов боевики попытались списать на обстрелы со стороны подразделений НМ ДНР. Однако, прибывшими на место происшествия специалистами уже установлено, что взрывы в районе Водяного были проведены путем подрыва тротиловых шашек и одного 122-мм снаряда», – сообщил Басурин.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали о другом инцидент, произошедшем в 36-й бригаде, где военнослужащие в пьяной драке убили своего сослуживца и, пытаясь скрыть следы преступления, обезглавили труп.