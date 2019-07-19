19.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУшники забили до смерти командира за задержки выплат в политических целях

Избитый украинскими солдатами в Донбассе из-за задержки выплат украинский офицер скончался в госпитале.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, командование 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ намеренно задерживает выплаты военнослужащим за выполнение задач в зоне «ООС», угрожая тем, что размер выплат, срок задержки и сам факт их получения зависит от того, за кого они проголосуют на предстоящих парламентских выборах.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что задержки выплат вызвали массовые недовольства среди военнослужащих бригады, которые спровоцировали избиение офицера, повлекшее его гибель.

«11 июля, в результате применения подчинёнными физического насилия в отношении командира роты инженерного обеспечения 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Хоменко, последний получил тяжёлые травмы головы, от которых скончался спустя двое суток в медицинском учреждении города Артёмовска», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что, с целью сокрытия данного преступления командование бригады, вступив в преступный сговор с руководством медицинского учреждения, заявило, что офицер умер от сердечной недостаточности.

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