ВСУшников обучают террористическим методам ведения войны

02.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Боевиков ВСУ начали обучать наиболее эффективным способам установки и маскировки самодельных взрывных устройств с поражающими элементами.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ООС, по-прежнему не может организовать эффективную работу по закрытию каналов утечки информации о деятельности подчиненных подразделений. Так, представителями пресс-службы ОТГ «Восток» были опубликованы кадры занятий с сержантами на одном из полигонов. В них отчетливо видна учебная точка, где обучаемым карателям, рассказывают о наиболее эффективных способах установки и маскировки самодельных взрывных устройств с поражающими элементами, под утерянный телефон, сумку или оставленную детскую игрушку», – сказал Никитин.

Он отметил, что обучение украинских террористов этим бесчеловечным методам войны не просто нарушает нормы Оттавского договора и Женевской конвенции, но ставит под прямую угрозу жизни мирного населения, в частности, детей.

«Штаб ООС начал разбирательство в отношении сотрудников ошибочно разместивших служебные фотографии в открытых источниках. Данные материалы переданы нами в международные организации», – добавил представитель оборонного ведомства.

При этом, как ранее сообщалось, ВСУ начали активно минировать подступы к прифронтовой Авдеевки.