ВСУшников с подозрением на чуму увезли в неизвестном направлении

23.08.2019, Донецк, Александр Гусар

На Донбассе из санчасти 92-й бригады ВСУ в срочном порядке эвакуировали военных, у которых ранее было выявлено подозрение на заболевание чумой.

Об этом сообщается в экстренном заявлении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным разведки, после проведения ряда исследований отобранных биоматериалов, украинскими эпидемиологами был выявлен еще один ВСУшник с аналогичными симптомами.

«Вчера в районе 23.00 в пункт дислокации 92-й бригады прибыло семь медицинских автомобилей, с использованием которых тринадцать военнослужащих с подозрением на инфицирование были вывезены за территорию воинской части. По предварительным данным, эвакуация производилась в Харьковский военный госпиталь», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе добавили, что сегодня по состоянию на 12 часов дня выехавшие из Авдеевки медицинские автомобили в Харьковский военный госпиталь не прибыли.