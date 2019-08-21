Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы

21.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», военные медики предварительно диагностировали у нескольких военнослужащих чуму.

Об этом говорится в экстренном заявлении на официальном сайте пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы, разведкой НМ ДНР получены данные о прибытии в расположение 92-й бригады ВСУ в Авдеевке специалистов-эпидемиологов из Харьковского областного лабораторного центра, прибывших для забора и исследования биологических материалов у 12 военнослужащих, находящихся на карантине в санитарной части бригады.

«По имеющимся данным, предварительный диагноз, поставленный заболевшим – чума. По мнению специалистов, боевики были инфицированы от своего сослуживца, находящегося сейчас в тяжелом состоянии и заразившегося от приручённой им крысы. Кроме чумы, этому военнослужащему диагностирован лептоспироз, поражающий печень и почки. По предположению медиков, эту инфекцию он получил в результате укуса летучей мыши, которую также хотел приручить», – говорится в заявлении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время больные, помещенные в карантин медпункта бригады, находятся под наблюдением специалистов из Харьковского военного госпиталя, однако отправка в сам госпиталь производиться не будет до получения окончательных результатов анализов ввиду опасности заражения окружающих.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» неоднократно сообщал, что из-за полной антисанитарии в находящихся в Донбассе подразделениях ВСУ бушуют эпидемии кори, дизентерии и гепатита «А».